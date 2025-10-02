3 de octubre de 2025

Cristian Décima, nuevo presidente de la comisión de la Fiesta del Sol | «Es un compromiso enorme»

22 horas atrás 0

La Fiesta Nacional del Sol y la Familia de San Bernardo funciona a través de una Comisión Permanente de Festejos, que generalmente experimenta renovaciones o cambios en sus integrantes.

En este marco, la nueva conformación de la mencionada comisión trabaja en la organización de la clásica festividad de la zona sur del Partido de La Costa. Además, cabe destacar que los integrantes del espacio subrayaron que desean desarrollar una impronta «más social».

En este contexto, Cristian Décima, nuevo presidente de la comisión de la Fiesta del Sol y la Familia, se expresó en La Primera Mañana de Radio Noticias.

Dale play:

Compartir

Más historias

perez esquivel

Adolfo Pérez Esquivel en RN | «Es necesario reflexionar y unirse para hacer frente a esta situación»

38 minutos atrás 0
info policial

Crónica Policial: narcos, femicidio y violencia urbana en la región

6 horas atrás 0
Juegos Bonaerenses (2) - copia (1)

Juegos Bonaerenses | Más de 240 costeros estarán presentes en la final

9 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

perez esquivel

Adolfo Pérez Esquivel en RN | «Es necesario reflexionar y unirse para hacer frente a esta situación»

38 minutos atrás 0
info policial

Crónica Policial: narcos, femicidio y violencia urbana en la región

6 horas atrás 0
_AR17911

Kicillof refuerza su rol nacional en la FAM y proyecta liderazgo hacia 2027

8 horas atrás 0
Juegos Bonaerenses (2) - copia (1)

Juegos Bonaerenses | Más de 240 costeros estarán presentes en la final

9 horas atrás 0
cfl la lu

Taller de Formalización para Emprendedores en el CFL N° 401 La Costa

20 horas atrás 0