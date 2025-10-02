Cristian Décima, nuevo presidente de la comisión de la Fiesta del Sol | «Es un compromiso enorme»

La Fiesta Nacional del Sol y la Familia de San Bernardo funciona a través de una Comisión Permanente de Festejos, que generalmente experimenta renovaciones o cambios en sus integrantes.

En este marco, la nueva conformación de la mencionada comisión trabaja en la organización de la clásica festividad de la zona sur del Partido de La Costa. Además, cabe destacar que los integrantes del espacio subrayaron que desean desarrollar una impronta «más social».

En este contexto, Cristian Décima, nuevo presidente de la comisión de la Fiesta del Sol y la Familia, se expresó en La Primera Mañana de Radio Noticias.

