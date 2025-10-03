3 de octubre de 2025

Juegos Bonaerenses | Más de 240 costeros estarán presentes en la final

9 horas atrás 0

La delegación que viajará a la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata estará compuesta por más de 240 costeros.

Esta cifra representa un récord para el Partido de La Costa en la cantidad de clasificados a la final de esta importante competencia deportiva y cultural de la provincia.

Gustavo Leiva, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad del Partido de La Costa expresó su satisfacción por el presente local en el aire de Radio Noticias.

Los detalles:

