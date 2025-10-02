2 de octubre de 2025

Los Parques Temáticos de La Costa se presentaron en la Feria Internacional de Turismo

34 minutos atrás 0

Los principales parques temáticos y grandes atractivos del distrito se presentaron de forma muy destacada en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025.

En este marco, el Partido de La Costa promocionó una propuesta integral y familiar para desestacionalizar el destino, destacando sus grandes atracciones.

En este marco, Martin Lescano, desde los Parques Temáticos de nuestro destino, habló en RN destacando lo realizado en la FIT por el sector.

Dale play:

