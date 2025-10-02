Los Parques Temáticos de La Costa se presentaron en la Feria Internacional de Turismo

Los principales parques temáticos y grandes atractivos del distrito se presentaron de forma muy destacada en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025.

En este marco, el Partido de La Costa promocionó una propuesta integral y familiar para desestacionalizar el destino, destacando sus grandes atracciones.

En este marco, Martin Lescano, desde los Parques Temáticos de nuestro destino, habló en RN destacando lo realizado en la FIT por el sector.



