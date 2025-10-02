Así fue el paso de General Lavalle por la FIT
El municipio de General Lavalle tuvo una destacada presencia en la 29ª Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 en Buenos Aires, llevando su identidad, cultura y gastronomía al evento más importante del sector en Latinoamérica.
Esta participación tuvo como objetivo promocionar los prestadores turísticos locales y posicionar a General Lavalle como un destino de referencia, especialmente en el ámbito de las experiencias culturales y gastronómicas.
Comunicación con Inés Barragan, Directora de Turismo de Lavalle en RN.