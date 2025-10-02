2 de octubre de 2025

Así fue el paso de General Lavalle por la FIT

11 horas atrás 0

El municipio de General Lavalle tuvo una destacada presencia en la 29ª Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 en Buenos Aires, llevando su identidad, cultura y gastronomía al evento más importante del sector en Latinoamérica.

Esta participación tuvo como objetivo promocionar los prestadores turísticos locales y posicionar a General Lavalle como un destino de referencia, especialmente en el ámbito de las experiencias culturales y gastronómicas.

Comunicación con Inés Barragan, Directora de Turismo de Lavalle en RN.

Dale play al video:

