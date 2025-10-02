El Triple Femicidio y las Redes | El análisis de un caso que conmueve al país

La era digital ha transformado radicalmente nuestros hábitos cotidianos, ofreciendo grandes beneficios como acceso a información y comunicación instantánea y a la vez que introduce peligros y riesgos que afectan la salud física, mental y la seguridad.

En este marco, la omnipresencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha reconfigurado cómo trabajamos, socializamos, nos entretenemos y que consumimos.

Es por esto que en Radio Noticias, la Socióloga, Aurora Arena, se expresó sobre la temática e hizo foco en el triple femicidio ocurrido en el territorio bonaerense el cual, fue transmitido a un grupo cerrado de una conocida red social.

Los detalles:

Compartir