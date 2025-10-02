Se juntaron Kicillof y Cristina para diálogo político

Kicillof visitó a Cristina Kirchner en San José 1111. Hubo encuentro de 1h30 sin foto oficial, con eje en la campaña nacional. Detalles del reencuentro.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner mantuvieron anoche un encuentro privado en San José 1111, su residencia bajo prisión domiciliaria, sin dejar una imagen oficial. El reencuentro se extendió por unos 90 minutos y se interpretó como un gesto político en vísperas de las elecciones nacionales.

Fuentes de Gobernación calificaron el diálogo como “un buen encuentro”, centrado en la coyuntura nacional e internacional, y en “la necesidad de seguir sumando fuerzas para las elecciones”. No obstante, la ausencia de fotografía alimenta lecturas sobre que las diferencias internas todavía no están saldadas.

Un reencuentro aguardado

Hasta ahora, más de 100 días habían pasado desde la última reunión pública entre ambos. El último contacto ocurrió el 10 de junio en la sede del PJ, antes de que Cristina iniciara su arresto domiciliario. En aquel momento, militantes incluso cuestionaron a Kicillof con cánticos que subrayaban el liderazgo de Cristina. Infocielo

Durante ese período, varios sectores del kirchnerismo exigieron la visita del gobernador, lo que generó tensiones internas. Desde Kicillofismo se barajó la posibilidad de postergar una reunión hasta después de las elecciones para evitar roces de imagen. Finalmente, la presión política interna prevaleció y el encuentro se concretó.

Repercusiones y expectativas

A menos de un mes de los comicios, el peronismo busca mostrarse cohesionado de cara a la competencia con el gobierno de Javier Milei. El reencuentro entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof es interpretado por analistas como una señal de intento de recomposición, aunque no despeja todas las incertidumbres de la interna.

Compartir