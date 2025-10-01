La Ciudad de Dolores presente en la Feria Internacional de Turismo
La ciudad de Dolores tuvo una presencia activa en la reciente Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina 2025, que se llevó a cabo en La Rural, Ciudad de Buenos Aires.
Dolores utilizó este importante evento para promocionar sus atractivos turísticos, especialmente su rica historia y eventos culturales.
La presencia en la FIT es clave para Dolores, ya que le permite atraer visitantes, generar negocios con operadores turísticos y reafirmar que el turismo es un motor de desarrollo para la comunidad.
Comunicación con Inés Barragán, Secretaria de Turismo de Dolores en RN.