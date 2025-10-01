2 de octubre de 2025

La Ciudad de Dolores presente en la Feria Internacional de Turismo

15 horas atrás 0

La ciudad de Dolores tuvo una presencia activa en la reciente Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina 2025, que se llevó a cabo en La Rural, Ciudad de Buenos Aires.

Dolores utilizó este importante evento para promocionar sus atractivos turísticos, especialmente su rica historia y eventos culturales.

La presencia en la FIT es clave para Dolores, ya que le permite atraer visitantes, generar negocios con operadores turísticos y reafirmar que el turismo es un motor de desarrollo para la comunidad.

Comunicación con Inés Barragán, Secretaria de Turismo de Dolores en RN.

Dale play:

