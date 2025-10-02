2 de octubre de 2025

Campaña gratuita de mamografías en La Costa

Durante octubre, mujeres de 40 a 60 años sin obra social podrán acceder a mamografías gratis en Santa Teresita. Cómo pedir turno y dónde asistir.

En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Municipalidad de La Costa y LALCEC Santa Teresita lanzaron la edición 2025 de la campaña de mamografías gratuitas, destinada a mujeres sin cobertura médica.

Durante todo octubre, podrán acceder al estudio mujeres entre 40 y 60 años que no tengan obra social y cuenten con la Negativa de ANSES. Los turnos estarán disponibles desde el lunes 29 de septiembre, de 8 a 12 hs, llamando al (2246) 439414 o acercándose a la sede de LALCEC en Calle 8 N° 383, Santa Teresita.

“La iniciativa busca facilitar el acceso a controles preventivos, que pueden marcar una diferencia real en la calidad de vida de las mujeres”, explicaron desde la organización.

Esta propuesta forma parte de una campaña nacional impulsada por LALCEC, que busca aumentar la detección precoz del cáncer de mama, uno de los más frecuentes entre las mujeres. Más información sobre detección temprana y prevención está disponible en el sitio oficial de LALCEC Argentina.

