Nuevo Servicio de Hemoterapia del Hospital de Santa Teresita
El Hospital de Santa Teresita informó la apertura del nuevo Servicio de Hemoterapia, ubicado en el primer piso del establecimiento, compartiendo instalaciones con el Servicio de Oncología.
A partir de la fecha, se recibirán donaciones de sangre todos los lunes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 a 11:00 horas.
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las reservas del banco de sangre, esenciales para la atención de múltiples pacientes, y también brindar la posibilidad de registrarse como potencial donante del Banco Mundial de Médula Ósea.
Comunicación con el Dr. Claudio Cavadini, Jefe del Servicio de Hemoterapia en RN.