25 de septiembre de 2025

Nuevo Servicio de Hemoterapia del Hospital de Santa Teresita

4 horas atrás 0

El Hospital de Santa Teresita informó la apertura del nuevo Servicio de Hemoterapia, ubicado en el primer piso del establecimiento, compartiendo instalaciones con el Servicio de Oncología.

A partir de la fecha, se recibirán donaciones de sangre todos los lunes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 a 11:00 horas.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las reservas del banco de sangre, esenciales para la atención de múltiples pacientes, y también brindar la posibilidad de registrarse como potencial donante del Banco Mundial de Médula Ósea.

Comunicación con el Dr. Claudio Cavadini, Jefe del Servicio de Hemoterapia en RN.

Dale play:

