26 de septiembre de 2025

Conociendo el Reino Funghi | Caminata y exploración del territorio costero

14 horas atrás 0

La iniciativa «Conociendo el Reino Fungi» es un programa de educación ambiental organizado por la Municipalidad de La Costa que ofrece caminatas y charlas para explorar el territorio costero y descubrir la diversidad de hongos locales.

Guiados por especialistas, los participantes aprenden sobre la importancia ecológica del Reino Fungi y se enfocan en la identificación de especies.

Comunicación con Inés Castillo, Productora de Hongos Comestibles en Radio Noticias.

Dale play al video:

Compartir

Más historias

primavera

Shows, ferias, música y propuestas al aire libre en la Primavera Costera

1 día atrás 0
sadat

Puerto Madryn | El Salvamento Acuático y Deportivo de La Costa en lo más alto

2 días atrás 0
89

«Expo 89» | «Vinieron un montón de colegios»

2 días atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

poesia

Mar de Ajó | El Espacio Multicultural sede de la charla “La Poesía y el Mar”

1 hora atrás 0
hongos

Conociendo el Reino Funghi | Caminata y exploración del territorio costero

14 horas atrás 0
hemoterapia st

Nuevo Servicio de Hemoterapia del Hospital de Santa Teresita

17 horas atrás 0
primavera

Shows, ferias, música y propuestas al aire libre en la Primavera Costera

1 día atrás 0
sadat

Puerto Madryn | El Salvamento Acuático y Deportivo de La Costa en lo más alto

2 días atrás 0