Conociendo el Reino Funghi | Caminata y exploración del territorio costero

La iniciativa «Conociendo el Reino Fungi» es un programa de educación ambiental organizado por la Municipalidad de La Costa que ofrece caminatas y charlas para explorar el territorio costero y descubrir la diversidad de hongos locales.

Guiados por especialistas, los participantes aprenden sobre la importancia ecológica del Reino Fungi y se enfocan en la identificación de especies.

Comunicación con Inés Castillo, Productora de Hongos Comestibles en Radio Noticias.

