25 de septiembre de 2025

Shows, ferias, música y propuestas al aire libre en la Primavera Costera

13 horas atrás 0

Las celebraciones de la primavera en el Partido de La Costa, que habían sido suspendidas el pasado fin de semana por razones climáticas, ya tienen nueva fecha.

El viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre, serán tres jornadas con espectáculos en vivo, deportes, actividades al aire libre y propuestas para toda la familia. Todas las actividades son libres y gratuitas.

Comunicación con Pablo Parra, desde el area de Inclusión Artística en RN.

Dale play:

Programación:

Viernes 26 – Santa Teresita
10.00 a 16.00 | Plaza del Niño Jesús (Calle 30 y 7)

– Olimpiadas Escolares

– Ballet Internacional

– Batalla de Talentos

– Desfile de Mascotas

Sábado 27 – San Clemente del Tuyú
10.00 a 17.00 | Vivero Cosme Argerich (Av. XV y Calle 18)

– DJ y show de Rolex

– Bicicleteada y Maratón

– Bandas en vivo

– Taller de circo y tela

– Entrega de plantines

– Sorteos y premios

Domingo 28 – San Bernardo
13.00 a 18.00 | Av. San Bernardo y Tucumán

– DJ y bandas en vivo

– Km33, Rolex, Fran Miret y Fran Seguí

– Payada vs Rap

– David Tokar vs Lujo

– Start Music e Incandescentes

– Circo y artes

– Sorteos y premios

