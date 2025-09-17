Pickelball | El entrenador de la Selección Argentina habló de la futura participación en el Mundial a jugarse en EE.UU

El Pickleball es un deporte de raqueta que ha ganado una enorme popularidad en los últimos años, especialmente en Estados Unidos, y ahora se está expandiendo rápidamente por el resto del mundo, incluida la Argentina.

Se le conoce por ser una mezcla de otros deportes de raqueta, como el tenis, el pádel, el bádminton y el tenis de mesa.

En este marco y luego de jugar el clasificatorio, la Selección Argentina del mencionado deporte estará presente en el Mundial que se disputará en pocos meses en los Estados Unidos.

Comunicación con Fernando Piazzese, Entrenador de la Selección en RN con todos los detalles del deporte.

