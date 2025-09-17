Mar de Ajó | Está abierta la convocatoria para participar en la Fiesta de la Corvina Rubia 2025

La Fiesta Nacional de la Corvina Rubia es un evento anual que se celebra en Mar de Ajó y que se destaca por su tradicional concurso de pesca, que repartirá grandes premios en su próxima edición.

Además del concurso, el evento ofrece un variado patio gastronómico, ferias de artesanos, espectáculos musicales, y actividades culturales y recreativas para toda la familia. En este marco, los interesados en participar de la celebración ya tienen la oportunidad de hacerlo según expresaron desde la comisión.

Comunicación con Lorena Morales, Presidenta de la Comisión de la Fiesta de la Corvina Rubia de Mar de Ajó en RN.

