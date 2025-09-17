La Costa sede de la Final Provincial de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

Por segundo año consecutivo, el Partido de La Costa fue elegido como sede de la instancia final provincial de la Feria de Ciencias, un evento que reúne a estudiantes de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

Esta iniciativa representa un importante espacio de encuentro, intercambio y exposición de proyectos científicos desarrollados en el ámbito educativo bonaerense.

La Feria se desarrollará durante hasta el 18 de septiembre en el Estadio de La Costa, ubicado en la ruta 11 km 344 de Mar de Ajó.

Comunicación con Amancay López, Secretaria de Educación loca en RN, con todos los detalles.

Dale play:

Compartir