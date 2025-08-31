“Para ponerle un límite al ajuste de Milei, tenemos que ganar el 7 de septiembre”

Verónica Magario participó de la celebración de los 12 años de San Francisco de Asís, la localidad más joven de Almirante Brown, en compañía del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente local y candidato a diputado provincial, Mariano Cascallares.

Durante su discurso en el acto realizado en el Parque Don Orione, la Vicegobernadora de la Provincia resaltó que son tiempos difíciles para los argentinos. “El trabajo escasea, hay despidos, se cae la rueda de la producción, los sueldos no alcanzan para nada y hay cada vez menos consumo”, afirmó.

“¿Qué sería de cada una de nuestras ciudades si no hubiese un gobierno provincial y municipal que aún siguen sosteniendo la educación pública y la salud pública para toda nuestra gente?”, se preguntó Magario.

En un mensaje a los presentes, la Vicegobernadora dijo que de los 5 millones de jóvenes que van a la escuela primaria y secundaria, el 70% van a escuelas públicas y gratuitas. “El otro 30%, van a escuelas que están en un 80% subvencionadas por la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Magario rememoró que San Francisco de Asís era un hombre que bregaba por los pobres y los desposeídos. “En honor a él y a esta ciudad que cumple 12 años, y en honor a que el 7 de septiembre tenemos que reflexionar qué es lo que queremos para nuestra vida, para nuestros hijos y nietos”, sostuvo.

La Vicegobernadora, que lidera la boleta de Fuerza Patria en la tercera sección electoral, les solicitó a los ciudadanos que concurran a votar a las elecciones del próximo 7 de septiembre. “No dejemos de ir a votar, porque la decisión que se tome el 7 de septiembre le va a dar un cheque en blanco al presidente Javier Milei o le va a decir ‘pará Milei’”, añadió.

“Si esta Provincia le gana las elecciones; va a ser un mensaje importante para que Milei pare de ajustar”, cerró Verónica Magario.

Compartir