30 de agosto de 2025

Nueva Atlantis: polémica por usurpación y denuncia falsa

En Nueva Atlantis, una mujer fue aprehendida acusada de usurpación, robo y falsa denuncia tras un operativo policial con intervención judicial.

En la localidad de Nueva Atlantis, un operativo policial derivó en la aprehensión de una mujer acusada de usurpación de inmueble, falsa denuncia y robo.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre avenida Carrera, donde personal policial constató la presencia de la involucrada, quien sostenía ser propietaria del terreno. Según informaron fuentes judiciales, la mujer había denunciado previamente que al llegar a su predio encontró una construcción no autorizada y que luego ordenó demolerla.

Tras la verificación de los hechos y en consulta con la fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión y el inicio de actuaciones judiciales para determinar responsabilidades.

El caso permanece en investigación y las autoridades deberán definir la situación legal del inmueble y de la persona implicada.

