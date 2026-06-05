La comunidad de la Iglesia San Bernardo compartió una jornada de reflexión y participación a partir de la encuesta «Esperamos oír tu voz».

La comunidad de la Iglesia San Bernardo participó de una Asamblea Parroquial convocada para analizar los resultados de la encuesta diocesana «Esperamos oír tu voz», una propuesta impulsada para conocer las inquietudes, expectativas y desafíos que atraviesan a las comunidades católicas de la región.

La jornada reunió a vecinos, fieles y miembros de distintos grupos parroquiales en un espacio de encuentro que combinó momentos de oración, adoración eucarística, trabajo en grupos y reflexión comunitaria.

Según expresaron desde la parroquia, el objetivo fue generar un ámbito donde cada participante pudiera compartir su mirada sobre el presente de la Iglesia y aportar ideas para fortalecer la vida comunitaria.

Escuchar para construir comunidad

La actividad se desarrolló bajo una premisa sencilla pero profunda: escuchar las distintas voces que forman parte de la comunidad.

Durante los intercambios surgieron reflexiones vinculadas al acompañamiento de quienes llegan por primera vez a la parroquia, la necesidad de fortalecer los vínculos comunitarios y los desafíos de acercar a los jóvenes a la vida de la Iglesia.

También se destacó la importancia de generar espacios de cercanía para quienes, por distintos motivos, se encuentran alejados de la práctica religiosa o atraviesan situaciones de dificultad personal y familiar.

Una Iglesia que mira hacia adelante

Desde la comunidad señalaron que uno de los principales mensajes que dejó la asamblea fue la convicción de que la Iglesia se construye cotidianamente a través de las personas y de los vínculos que se generan dentro de la comunidad.

Como resultado del encuentro, los participantes renovaron el compromiso de avanzar en acciones concretas orientadas a fortalecer la participación, acompañar a quienes más lo necesitan y seguir construyendo espacios de integración.

El desafío de escuchar

La experiencia también dejó una reflexión que trasciende el ámbito religioso.

En tiempos donde muchas instituciones buscan nuevas formas de relacionarse con la comunidad, la decisión de abrir espacios de consulta y participación aparece como una herramienta para comprender mejor las necesidades, preocupaciones y expectativas de quienes forman parte de ellas.

La convocatoria «Esperamos oír tu voz» parece haber apuntado precisamente en esa dirección: escuchar para comprender, comprender para actuar y seguir construyendo una comunidad más cercana, abierta y participativa.

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