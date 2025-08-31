Cristina Álvarez Rodríguez afirmó que la política de Milei “no entra” en la provincia y acusó al gobierno nacional de quitar fondos a Buenos Aires.

La jefa de Asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, sostuvo hoy en declaraciones a Radio Provincia (AM 1270) que “este próximo 7 de septiembre hay una posibilidad de decirle a Milei y a todos los que lo acompañan que esa política en la provincia de Buenos Aires no entra”.

La funcionaria remarcó: “esa política a los bonaerenses no nos sirve y queremos que cambie el rumbo de este gobierno”.

“Sabemos que es muy difícil porque tiene la convicción de hacerlo así, pero nosotros con Axel Kicillof mostramos que se puede hacer de otra manera a pesar de todo el ajuste que le hacen a la provincia y de la quita de fondos”, enfatizó la sobrina nieta de Eva Perón.

Además, la funcionaria bonaerense declaró: “nos han quitado 12 billones de pesos, nos robaron a los bonaerenses en fondos de seguridad, de transporte y fondos de jubilaciones, de salario docente y hasta recursos de la seguridad”.

Finalmente, Álvarez Rodríguez concluyó: “tenemos que seguir adelante y qué mejor que el día que uno puede votar y elegir libre, donde todos valemos uno y donde podemos cambiar el rumbo”.

