Mar del Tuyú se prepara para una Feria Circular con shows en vivo, juegos infantiles y movida solidaria
En diálogo con Radio Noticias, Natalia Coronel, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta de la Náutica y el Mar, brindó detalles sobre la nueva edición de la Feria Circular que se llevará a cabo este domingo 7 de junio. La actividad se desarrollará en la Plaza de la Cultura de Mar del Tuyú, dando comienzo a partir de las 12:30 hs., siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
Coronel explicó que la iniciativa se realiza una vez al mes para recaudar fondos de cara a la emblemática fiesta local. Sin embargo, esta edición presentará novedades respecto a la primera, ya que se resolvió expandir el uso de todo el espacio público incorporando espectáculos artísticos sobre el escenario principal y juegos totalmente gratuitos para los niños.
A la propuesta recreativa y económica se le sumará una fuerte impronta solidaria y de articulación institucional:
- Masterclass de Zumba: Quienes deseen sumarse y participar de la actividad deberán colaborar con la entrega de un artículo de limpieza, el cual será donado posteriormente a una institución educativa de la localidad.
- Participación de Scouts: El grupo Scouts Aeronavales del Tuyú se sumará a la jornada con un espacio propio para recaudar fondos destinados al cerramiento del predio cedido por la municipalidad, donde proyectan construir su espacio comunitario.
- Agrupaciones de baile: Habrá puestos gestionados por colectivos locales como Ritmo Taller, quienes se encuentran juntando recursos para poder costear el viaje y participar en la prestigiosa competencia de Flavio Mendoza.
La organizadora concluyó remarcando que el objetivo de la comisión siempre es trabajar con y para la comunidad, buscando que el evento funcione como una red de colaboración y unión entre vecinos frente al complejo contexto económico actual.
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