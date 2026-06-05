Mar del Tuyú se prepara para una Feria Circular con shows en vivo, juegos infantiles y movida solidaria

En diálogo con Radio Noticias, Natalia Coronel, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta de la Náutica y el Mar, brindó detalles sobre la nueva edición de la Feria Circular que se llevará a cabo este domingo 7 de junio. La actividad se desarrollará en la Plaza de la Cultura de Mar del Tuyú, dando comienzo a partir de las 12:30 hs., siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Coronel explicó que la iniciativa se realiza una vez al mes para recaudar fondos de cara a la emblemática fiesta local. Sin embargo, esta edición presentará novedades respecto a la primera, ya que se resolvió expandir el uso de todo el espacio público incorporando espectáculos artísticos sobre el escenario principal y juegos totalmente gratuitos para los niños.

A la propuesta recreativa y económica se le sumará una fuerte impronta solidaria y de articulación institucional:

Masterclass de Zumba: Quienes deseen sumarse y participar de la actividad deberán colaborar con la entrega de un artículo de limpieza, el cual será donado posteriormente a una institución educativa de la localidad.

Quienes deseen sumarse y participar de la actividad deberán colaborar con la entrega de un artículo de limpieza, el cual será donado posteriormente a una institución educativa de la localidad. Participación de Scouts: El grupo Scouts Aeronavales del Tuyú se sumará a la jornada con un espacio propio para recaudar fondos destinados al cerramiento del predio cedido por la municipalidad, donde proyectan construir su espacio comunitario.

El grupo Scouts Aeronavales del Tuyú se sumará a la jornada con un espacio propio para recaudar fondos destinados al cerramiento del predio cedido por la municipalidad, donde proyectan construir su espacio comunitario. Agrupaciones de baile: Habrá puestos gestionados por colectivos locales como Ritmo Taller, quienes se encuentran juntando recursos para poder costear el viaje y participar en la prestigiosa competencia de Flavio Mendoza.

La organizadora concluyó remarcando que el objetivo de la comisión siempre es trabajar con y para la comunidad, buscando que el evento funcione como una red de colaboración y unión entre vecinos frente al complejo contexto económico actual.

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