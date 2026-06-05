Llegó la Fiesta de la Torta Negra | General Lavalle se prepara para recibir a miles de visitantes

En comunicación con Radio Noticias, el Secretario de Cultura, Educación, Deporte y Turismo de General Lavalle, Nicolás Toucedo, compartió la gran expectativa que rodea a la Fiesta de la Torta Negra que se celebrará este sábado 6 y domingo 7 de junio.

Con un intenso trabajo de toda la estructura municipal, el funcionario destacó que el clima ya no es una preocupación, ya que se pronostican temperaturas agradables y ausencia de lluvias para ambas jornadas.

Toucedo brindó detalles sobre la magnitud del evento y el cronograma de actividades. Dale play:

Compartir