Un incendio intencional afectó la sede de la Mutual de Guardavidas en La Costa. La justicia investiga el hecho que conmocionó a la comunidad.

Un incendio de origen aparentemente intencional se registró en la madrugada de hoy en la sede de la Mutual de Guardavidas de La Costa, ubicada en la región desde hace más de 40 años y reconocida por albergar escuelas y cursos de capacitación.

De acuerdo a lo informado por el secretario de prensa de SUGARA (Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina), Gustavo Pierce, el siniestro comenzó alrededor de las 5 de la mañana, cuando un vigilador de seguridad advirtió la presencia de varios focos de fuego en distintos sectores del edificio, entre ellos el salón de eventos y la confitería.

Bomberos voluntarios y efectivos de la policía acudieron de inmediato al lugar para controlar la situación. Hasta el momento, no se reportaron heridos, aunque los daños materiales son significativos.

Pierce indicó que se designó un abogado y a otra persona para seguir de cerca la investigación. Además, se solicitó a la municipalidad el acceso a las cámaras de seguridad con el fin de identificar a los responsables.

El hecho, que es investigado por la justicia, dejó conmocionada a la comunidad local, especialmente al colectivo de guardavidas que considera a la sede como un espacio histórico de encuentro, capacitación y desarrollo profesional.

Compartir