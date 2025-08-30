Cristian Cardozo recorrió General Lavalle y La Costa

El subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, visitó General Lavalle y La Costa para reunirse con vecinos y deportistas en apoyo al desarrollo local.

En el marco de un programa provincial de fortalecimiento deportivo, el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, realizó una recorrida por General Lavalle y el Partido de La Costa, donde mantuvo encuentros con vecinos, estudiantes y referentes de clubes locales.

En primera instancia, Cardozo estuvo en General Lavalle, donde se reunió con jóvenes vinculados al boxeo y con participantes de los Juegos Bonaerenses 2025. También visitó el Centro de Educación Física N°116 “José Manuel Moreno”, donde se conversó sobre proyectos comunitarios y futuros espacios de desarrollo deportivo.

Más tarde, la recorrida continuó en La Costa, donde el subsecretario compartió actividades con estudiantes de la Escuela N°9 de Mar de Ajó, institución con orientación en Educación Física. “Estamos trabajando junto a la comunidad para fortalecer la formación y el acceso al deporte en todos los niveles”, expresó durante la visita.

En la misma jornada, Cardozo se reunió con Débora Kowalik, directora de Deporte Adaptado, acompañando al equipo en la preparación de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses. Allí se aprobaron becas deportivas destinadas a jóvenes destacados.

La recorrida concluyó con un encuentro con Clarita, nadadora local campeona en la disciplina PCD e integrante del seleccionado nacional, quien próximamente competirá en torneos en Entre Ríos y luego en Perú.

La Subsecretaría de Deportes informó que continuará el acompañamiento a clubes y deportistas en toda la Provincia, con especial atención al desarrollo de los Juegos Bonaerenses, cuya final tendrá lugar en Mar del Plata. Más información sobre este certamen puede encontrarse en el sitio oficial juegos.gba.gob.ar.

