Puricelli y el fin de semana del 12 de octubre | «Necesitamos de la activación de la actividad»

El feriado del domingo 12 de octubre con motivo de la conmemoración del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, se trasladará al lunes 13 de octubre.

Así lo estableció Javier Milei a través de la firma del decreto 614/2025 y el calendario 2025 incorpora un nuevo fin de semana largo a sus períodos de descanso extendido, con fines turísticos.

En este marco, Natalia Puricelli, Presidenta de la Asociación de Hoteles de la Zona Norte expresó en el aire de Radio Noticias:

Necesitamos de la activación de la actividad.

