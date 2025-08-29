Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Vìctimas de Desapariciones Forzadas, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2010, por resolución A/RES/65/209, observando que esa fecha se conmemoraba en varios países del mundo.

En este marco y para La Primera Mañana de Radio Noticias, Viviana Caruso invitó a participar de las actividades que se realizarán en La Casa de La Cultura de Mar del Tuyú:

Es muy importante que todos los sectores mantengan viva la memoria.

