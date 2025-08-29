Rosca & Turismo | El feriado que resucitó a último momento

Después de semanas de idas, vueltas y caras largas en el sector turístico, finalmente habrá fin de semana largo en octubre. Y no es poca cosa: hablamos del clásico del 12 de octubre, el “feriado estrella” de la previa de temporada, que primero parecía descartado y ahora fue resucitado vía decreto.

El encargado de anunciarlo fue Daniel Scioli, que en la feria “Hotelga” se plantó como el “intenso” de la gestión. Así lo bautizó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “el intenso”, por insistir hasta el cansancio con que este feriado era vital. Tanto insistió que consiguió lo que quería: un decreto que habilita correr al lunes o viernes los feriados que caigan sábado o domingo, como el del 12 de octubre.

El reclamo que metió presión

Las provincias, los intendentes costeros y hasta las cámaras privadas venían con el grito en el cielo: “Sin ese finde, la caja no cierra”. En cambio, el municipio marplatense se había corrido del reclamo: dijeron que preferían apostar a “eventos todo el año” en lugar de depender de los feriados. Una estrategia que suena muy linda en PowerPoint, pero que en la práctica se enfrenta a un pequeño detalle: el fin de semana largo del 12 de octubre suele traer más de 100.000 turistas a la ciudad.

Números que mandan

En 2024 viajaron 1,4 millones de turistas por este feriado, con un gasto total de $228.479 millones .

por este feriado, con un gasto total de . Solo en Mar del Plata llegaron 110.000 visitantes . En 2023 fueron más de 160.000.

. En 2023 fueron más de 160.000. Es el segundo feriado más fuerte para el turismo después de Carnaval, incluso más que Semana Santa.

Un decreto con sabor a salvavidas

El Decreto 614/2025 no solo resolvió la pulseada de octubre: también dejó escrito que, de ahora en más, cualquier feriado trasladable que caiga sábado o domingo podrá moverse para no perder el negocio turístico.

Traducido: las comunidades turísticas del país se garantizan más fines de semana largos a futuro.

