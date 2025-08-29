30 de agosto de 2025

Marcela González | «Lo que me enamoró de Milei fue el tema de la libertad»

17 horas atrás 0

Marcela González, Candidata a primera Concejal de La Libertad Avanza en el Partido de La Costa se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias donde manifestó su postura contra el estado local y criticó el modo en el cual se elaboran los impuestos municipales y donde también comentó, que la enamoró de Javier Milei.

La libertaria sentenció:

Yo siempre tuve una lucha cuerpo a cuerpo con la Municipalidad (…) Lo que me enamoró de Milei fue el tema de la libertad

Los detalles:

