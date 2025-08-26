Roxana Cavallini participó del lanzamiento de la lista bonaerense de LLA en Junín. Orgullosamente mileísta, busca liderar la oposición en La Costa.

Con la presencia del Presidente Javier Milei como figura central, la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Roxana Cavallini, fue parte del lanzamiento de la lista en Junín. Su participación marcó un hito para el espacio libertario en el Partido de La Costa, donde se consolida como voz de referencia.

En sus redes, Cavallini sintetizó el clima del acto: “Día de esos para guardar en la memoria. Presentación de la lista de diputados nacionales por la PBA en Junín”. El mensaje estuvo acompañado de los hashtags militantes #VLLC #Argentina #LaCosta #kirchnerismonuncamas.

Orgullosamente mileísta

El concepto de “orgullosamente mileísta” no es solo una consigna de campaña: se transformó en el rasgo distintivo de quienes se reconocen parte de los orígenes de La Libertad Avanza. Para Cavallini, esa pertenencia es la carta que la diferencia y la posiciona con legitimidad en la pelea territorial.

Desde el Partido de La Costa, la concejal Elizabet Ferrín expresó el sentimiento libertario: “💜 A 🖌️ la provincia de violeta!!!”, en clara alusión al crecimiento del espacio en cada distrito.

Liderazgo y proyección

En un escenario donde Milei marcó la línea política con frases que reavivaron la batalla cultural —“Es ellos o nosotros”, “los chorros o la gente de bien”—, Cavallini se fortalece como referente regional de esa pulseada.

El objetivo de fondo: construir una oposición firme al actual gobierno municipal y abrir paso a un liderazgo local con proyección nacional. Para la militancia costera, la participación de Cavallini en la lista bonaerense es la confirmación de que la apuesta de los “originarios” del mileísmo empieza a dar frutos.

En este escenario, Cavallini se planta con la certeza de que la batalla cultural no es un eslogan, sino la línea divisoria que marcará el futuro del país: “O seguimos con los mismos de siempre, los que robaron y nos dejaron en ruinas, o avanzamos con la libertad y la gente de bien”. La apuesta es clara: polarizar, dejar en evidencia la grieta y consolidar en La Costa un liderazgo que hable en nombre de los originarios del mileísmo, con la mira puesta en el 2027.

Tronco y Roxana Cavallini lo dijeron sin vueltas: en La Costa se terminó el tiempo de los privilegios y del mismo apellido gobernando hace décadas.

