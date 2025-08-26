Comenzaron las Olimpiadas Escolares 2025

El lunes 25 de agosto se puso en marcha la edición Nº 17 de las Olimpiadas Escolares de La Costa, el programa deportivo y cultural que reúne a cientos de estudiantes de instituciones educativas del distrito en distintas competencias.

En este marco, asi es el cronograma de la primera semana:

Lunes 25 de agosto – Handball zonal, Polideportivos de San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo y Villa Clelia.

Miércoles 27 de agosto – Handball, semifinales y finales en Villa Clelia.

Esto decía Sabrina Sosa desde el area de deportes a Radio Noticias. Dale play:

