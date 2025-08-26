26 de agosto de 2025

Comenzaron las Olimpiadas Escolares 2025

El lunes 25 de agosto se puso en marcha la edición Nº 17 de las Olimpiadas Escolares de La Costa, el programa deportivo y cultural que reúne a cientos de estudiantes de instituciones educativas del distrito en distintas competencias.

En este marco, asi es el cronograma de la primera semana:

  • Lunes 25 de agosto – Handball zonal, Polideportivos de San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo y Villa Clelia.
  • Miércoles 27 de agosto – Handball, semifinales y finales en Villa Clelia.

Esto decía Sabrina Sosa desde el area de deportes a Radio Noticias. Dale play:

