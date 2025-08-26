Un terrenito frente al mar busca dueño en Pinamar

El Gobierno subasta un terreno de 7.200 m² frente al mar en Pinamar, a pasos del muelle. Una oportunidad de inversión inmobiliaria única.

El Gobierno nacional anunció la subasta de un terreno de más de 7.200 metros cuadrados en pleno centro de Pinamar, a metros del muelle, una de las zonas más buscadas de la costa bonaerense.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) abrió la licitación a través de la Subasta Pública

Nº392-0060-SPU25, que se realizará online el 29 de septiembre a las 14 horas. La inscripción permanecerá abierta hasta el mediodía del 22 de septiembre.

La ubicación estratégica

El lote está delimitado por las avenidas Del Mar, De los Tritones y Eolo, conformando una manzana completa en el centro de la ciudad. Se trata de un terreno baldío con vegetación natural, una pequeña construcción abandonada y un cerco perimetral.

Según la Resolución 38/2025, publicada en el Boletín Oficial, el precio base fue fijado en 533 dólares por metro cuadrado, alcanzando un total de 3,86 millones de dólares. El adjudicatario deberá abonar una seña del 10% dentro de los quince días posteriores al remate, con la opción de hacerlo en pesos o dólares.

Qué se puede construir

En términos urbanísticos, la normativa permite proyectos residenciales y hoteleros, con habilitación para planta baja más dos pisos. Esto abre la posibilidad de levantar hoteles de 1 a 5 estrellas, hosterías, moteles o apart residenciales.

Un especialista inmobiliario local sostuvo: “Es prácticamente una joya dentro de la ciudad. La cercanía al muelle y al núcleo administrativo aumenta su atractivo para cualquier proyecto turístico o comercial de envergadura”.

Una oportunidad de inversión

El comunicado oficial aclara que no es obligatorio visitar el predio antes de participar, aunque quienes se anoten aceptan expresamente el estado en que se encuentra.

El Gobierno nacional busca, con esta subasta, dar uso a un espacio que permanecía sin destino definido y ofrecer a inversores privados la posibilidad de apostar por uno de los balnearios más exclusivos de la provincia de Buenos Aires.

Compartir