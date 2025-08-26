26 de agosto de 2025

Running a beneficio de un comedor de Mar del Tuyú

19 minutos atrás 0

Gastón Gabotto, Runner Costero, se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias donde entregó detalles de la actividad que se realizará el domingo (o sábado dependiendo del clima) en la mencionada localidad y a beneficio de una institución de la zona centro del Partido de La Costa.

El encuentro será el domingo (a confirmar mediante redes del evento) en la Plaza del Tango y la inscripción un alimento no perecedero.

Va ser un domingo lindo en la plaza, expresó Gabotto.

Los detalles:

