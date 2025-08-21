Tras un video de Matías Porta, Candidato a Concejal en estas Elecciones 2025, donde mostraba el estado de las calles del distrito tras las abundantes lluvias que se sucedieron, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad del Partido de La Costa, Gustavo Caruso, se expresó el el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias donde desestimó los dichos del dirigente y los atribuyó al clima electoral. Además, el funcionario comentó:

Aquel que pretenda mejorar, tiene que hacer propuestas superadoras sobre la base de la realidad.

Además, Caruso se refirió a los dichos de Sergio Santana, quien también aspira a una banca en el HCD sobre el funcionamiento de las dependencias de Derechos Humanos y Género a las cuales denominó como «curro» y en este contexto sentenció:

Son equipos técnicos y profesionales, la verdad que se habla desde un desconocimiento o ideología que no compartimos.

