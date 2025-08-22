Abordaje de la problemática del suicidio en los medios de comunicación | «Los medios deben ser muy precavidos»

El Dr. Hernán Alessandria (MP. 114033 MN 125.968) Psiquiatra y Coordinador del Observatorio de Prevención de Suicidio y Promoción de la Resiliencia de la UNLP habló en La Primera Mañana de Radio Noticias sobre la importacia de los modos del tratamiento del suicidio en los medios de comunicación.

En este contexto sentenció:

Los medios deben ser muy precavidos (…) hablar del suicidio no mata, lo que mata es el silencio.

