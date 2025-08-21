Celebración por los 208 años de Dolores, el primer pueblo patrio

De hoy jueves a domingo, la ciudad de Dolores se prepara para vivir una gran fiesta popular en conmemoración del 208º aniversario de su fundación.

Durante cuatro días, la comunidad podrá disfrutar de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas pensadas para todas las edades, en un encuentro que busca poner en valor la identidad local y la historia compartida del denominado «primer pueblo patrio».

En este marco, Sebastián Cretón, Director de Cultura de Dolores expresó en RN:

Hay muchos espectáculos en un gran escenario.

