19 de agosto de 2025

La Costa | Se realizará una antorchada en reclamo del veto libertario a la Ley de Emergencia en Discapacidad

13 minutos atrás 0

Debora Kowalik, desde el área de Discapacidad local, se expresó en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias en el marco de la actividad que varios espacios costeros realizarán en rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Cabe destacar, que la antorchada preparada para hoy martes, se pasó al jueves dadas las condiciones climáticas.

Kowalik destacó:

Desde La Costa, seguimos en lucha.

