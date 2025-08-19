Marcela González | De la pileta al Concejo Deliberante

En plena campaña electoral, la primera candidata a concejal por La Libertad Avanza, Marcela González, decidió no dejar su rutina de lado: madruga para entrenar natación y después abre las puertas de su inmobiliaria. Vida sana, disciplina y un discurso que mezcla “Hola mi gente” con consignas libertarias.

La candidata se define como directa, divertida y segura de sí misma. No duda en subir historias, mostrar su entrenamiento y hablarle a su público sin filtro, con la confianza de quien cree que la política se puede hacer en malla de natación o con las antiparras puestas.

“Prefiero nadar en aguas abiertas con mi grupo”, cuenta cada vez que puede. Y claro, la metáfora se vende sola: si no le teme al mar embravecido, ¿por qué le temería al océano de la política local?

La apuesta libertaria

Según las encuestas, Marcela González ya tendría asegurada una banca en el Honorable Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre. Y mientras algunos candidatos todavía buscan cómo instalarse, ella nada tranquila, confiada en su brazada.

Claro que la política no es una pileta climatizada: acá hay olas, corrientes y algún que otro tiburón. Pero González (y no el perro, sino el delfín de Roxana Cavallini) parece decidida a mostrar que, con o sin salvavidas, puede meterse en la rosca sin ahogarse.

Entre ninguneos y disciplina

La campaña le viene sumando ninguneos y miradas de costado desde otros espacios. Sin embargo, la candidata no se victimiza: levanta la cabeza, ajusta el gorro de natación y sigue. Para sus seguidores, es la imagen de la meritocracia con patas de rana. Para sus críticos, la chica de la pileta que se cree lista para legislar.

Lo cierto es que, gane o no gane, ya se convirtió en un personaje de la política costera. Y si efectivamente entra al recinto, habrá que ver si puede mantener el estilo fresco de Instagram en un lugar donde las aguas suelen ser más turbias que transparentes.

