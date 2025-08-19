19 de agosto de 2025

Marcela González | De la pileta al Concejo Deliberante

6 horas atrás 0

En plena campaña electoral, la primera candidata a concejal por La Libertad Avanza, Marcela González, decidió no dejar su rutina de lado: madruga para entrenar natación y después abre las puertas de su inmobiliaria. Vida sana, disciplina y un discurso que mezcla “Hola mi gente” con consignas libertarias.

La candidata se define como directa, divertida y segura de sí misma. No duda en subir historias, mostrar su entrenamiento y hablarle a su público sin filtro, con la confianza de quien cree que la política se puede hacer en malla de natación o con las antiparras puestas.

“Prefiero nadar en aguas abiertas con mi grupo”, cuenta cada vez que puede. Y claro, la metáfora se vende sola: si no le teme al mar embravecido, ¿por qué le temería al océano de la política local?

La apuesta libertaria

Según las encuestas, Marcela González ya tendría asegurada una banca en el Honorable Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre. Y mientras algunos candidatos todavía buscan cómo instalarse, ella nada tranquila, confiada en su brazada.

Claro que la política no es una pileta climatizada: acá hay olas, corrientes y algún que otro tiburón. Pero González (y no el perro, sino el delfín de Roxana Cavallini) parece decidida a mostrar que, con o sin salvavidas, puede meterse en la rosca sin ahogarse.

Entre ninguneos y disciplina

La campaña le viene sumando ninguneos y miradas de costado desde otros espacios. Sin embargo, la candidata no se victimiza: levanta la cabeza, ajusta el gorro de natación y sigue. Para sus seguidores, es la imagen de la meritocracia con patas de rana. Para sus críticos, la chica de la pileta que se cree lista para legislar.

Lo cierto es que, gane o no gane, ya se convirtió en un personaje de la política costera. Y si efectivamente entra al recinto, habrá que ver si puede mantener el estilo fresco de Instagram en un lugar donde las aguas suelen ser más turbias que transparentes.

Compartir

Más historias

lemble

«Escuchamos a la gente que es la voz que queremos llevar al HCD»

48 minutos atrás 0
antorchada

La Costa | Se realizará una antorchada en reclamo del veto libertario a la Ley de Emergencia en Discapacidad

3 horas atrás 0
muelle ll

Arrancó la renovación del Muelle de La Lucila del Mar

9 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

lemble

«Escuchamos a la gente que es la voz que queremos llevar al HCD»

48 minutos atrás 0
antorchada

La Costa | Se realizará una antorchada en reclamo del veto libertario a la Ley de Emergencia en Discapacidad

3 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-08-19 at 12.17.16

Marcela González | De la pileta al Concejo Deliberante

6 horas atrás 0
muelle ll

Arrancó la renovación del Muelle de La Lucila del Mar

9 horas atrás 0
image (5)

Roxana Cavallini confirmó su candidatura a Diputada en la lista nacional de LLA

11 horas atrás 0