«Escuchamos a la gente que es la voz que queremos llevar al HCD»
Quique Silva desde el móvil y en comunicación con La Primera Mañana de Radio Noticias, dialogó con los candidatos de Construyendo Porvenir La Costa.
Mónica Lemble, candidata a segunda concejal y Gabriel Valiente, candidato a consejero escolar suplente caminaban las calles del distrito y en este marco destacaron:
Lemble:
Escuchamos a la gente que es la voz que queremos llevar al HCD.
Valiente:
Soy un ciudadano de La Costa hace 50 años (…) acá estoy para ponerle el pecho.