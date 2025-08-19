Quique Silva desde el móvil y en comunicación con La Primera Mañana de Radio Noticias, dialogó con los candidatos de Construyendo Porvenir La Costa.

Mónica Lemble, candidata a segunda concejal y Gabriel Valiente, candidato a consejero escolar suplente caminaban las calles del distrito y en este marco destacaron:

Lemble:

Escuchamos a la gente que es la voz que queremos llevar al HCD.

Valiente:

Soy un ciudadano de La Costa hace 50 años (…) acá estoy para ponerle el pecho.

