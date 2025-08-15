15 de agosto de 2025

Turismo en La Costa | Reservas bajas y apuesta al clima

5 horas atrás 0

Con ocupación baja y clima frío, el turismo local depende de la promoción regional. Escudero pide alianza público-privada y apoyo legislativo.

Compartir

El fin de semana largo por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín llega con un panorama moderado para el turismo en el Partido de La Costa: las reservas rondan entre el 25 y 35 %, un porcentaje que deja al sector dependiendo del factor clima para repuntar.

A esto se suma que hoy viernes es día “no laborable” y no feriado, lo que reduce la cantidad de potenciales visitantes. En Mar del Plata y otros destinos bonaerenses, operadores coinciden en que será un fin de semana de “movimiento acotado” y gasto moderado.

Restricciones de tránsito pesado
Según AUBASA, habrá restricciones para camiones en las rutas hacia y desde la Costa Atlántica:

  • Sentido a la Costa Atlántica: jueves 14/08 de 18:00 a 23:59 y viernes 15/08 de 06:00 a 14:00.
  • Sentido a CABA: domingo 17/08 de 14:00 a 23:59.
    Las medidas aplican en la Autopista Buenos Aires-La Plata, Autovía 2 y rutas 11, 36, 56, 63 y 74.

Promoción turística y sector privado
Desde la Secretaría de Turismo de La Costa, conducida por Cristian Escudero, se ha impulsado un programa de promoción con foco en la región para estimular el turismo de cercanía. Presentado a comienzos de año junto al intendente Juan de Jesús, la propuesta incluye descuentos y beneficios a través de una alianza con el sector privado.

El silencio de los candidatos
En plena campaña legislativa, los candidatos a concejales han mencionado poco —o nada— sobre la problemática turística. Una situación llamativa si se tiene en cuenta que el desarrollo del sector no solo dependerá de las políticas del Ejecutivo, sino también de ordenanzas y marcos normativos que lo favorezcan y estimulen el crecimiento de los prestadores de servicio.

Con un clima que no promete calor pero sí descanso, y una economía que invita a medir gastos, la Costa Atlántica encara otro fin de semana largo con expectativas moderadas y la vista puesta en el cielo… y en las arcas.

Compartir

Más historias

olimpiadas 2023

Este mes se iniciarán las Olimpiadas Escolares en el distrito

2 días atrás 0
escudero3

Turismo | Escudero y los detalles de la participación de La Costa en el Meet Up 2025

2 días atrás 0
prioletta

Elecciones 2025 | Prioletta va por una banca en el HCD

3 días atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

Ruge el León (1)

Turismo en La Costa | Reservas bajas y apuesta al clima

5 horas atrás 0
Ruge el León

Milei sacude La Plata: “Kirchnerismo Nunca Más” y cruce con Kreplak

6 horas atrás 0
lavalle

Encuentro del ciclo de muestras temáticas “Recuerdos del Ayer” con Homenaje a Juan Galo de Lavalle

7 horas atrás 0
hombre de negocios (5)

Hackean a Marcela González | Del “bajar impuestos” al “mándame una transferencia”

18 horas atrás 0
escrituras

Entrega de Escrituras en La Costa | «Al titulo de propiedad le damos mucha importancia»

20 horas atrás 0