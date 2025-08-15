Turismo en La Costa | Reservas bajas y apuesta al clima

El fin de semana largo por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín llega con un panorama moderado para el turismo en el Partido de La Costa: las reservas rondan entre el 25 y 35 %, un porcentaje que deja al sector dependiendo del factor clima para repuntar.

A esto se suma que hoy viernes es día “no laborable” y no feriado, lo que reduce la cantidad de potenciales visitantes. En Mar del Plata y otros destinos bonaerenses, operadores coinciden en que será un fin de semana de “movimiento acotado” y gasto moderado.

Restricciones de tránsito pesado

Según AUBASA, habrá restricciones para camiones en las rutas hacia y desde la Costa Atlántica:

Sentido a la Costa Atlántica: jueves 14/08 de 18:00 a 23:59 y viernes 15/08 de 06:00 a 14:00.

jueves 14/08 de 18:00 a 23:59 y viernes 15/08 de 06:00 a 14:00. Sentido a CABA: domingo 17/08 de 14:00 a 23:59.

Las medidas aplican en la Autopista Buenos Aires-La Plata, Autovía 2 y rutas 11, 36, 56, 63 y 74.

Promoción turística y sector privado

Desde la Secretaría de Turismo de La Costa, conducida por Cristian Escudero, se ha impulsado un programa de promoción con foco en la región para estimular el turismo de cercanía. Presentado a comienzos de año junto al intendente Juan de Jesús, la propuesta incluye descuentos y beneficios a través de una alianza con el sector privado.

El silencio de los candidatos

En plena campaña legislativa, los candidatos a concejales han mencionado poco —o nada— sobre la problemática turística. Una situación llamativa si se tiene en cuenta que el desarrollo del sector no solo dependerá de las políticas del Ejecutivo, sino también de ordenanzas y marcos normativos que lo favorezcan y estimulen el crecimiento de los prestadores de servicio.

Con un clima que no promete calor pero sí descanso, y una economía que invita a medir gastos, la Costa Atlántica encara otro fin de semana largo con expectativas moderadas y la vista puesta en el cielo… y en las arcas.

Compartir