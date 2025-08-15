15 de agosto de 2025

Elecciones Legislativas en La Costa 2025: cuando la boleta es más corta que la temporada de verano

20 segundos atrás

Conoce los 402 candidatos, 15 listas y curiosidades de las elecciones La Costa 2025 con humor político e ironía mordaz

Este año, en el Partido de La Costa, la democracia llega con 15 listas oficiales y 402 candidatos.
Si los sentamos a todos en el Teatro Auditorio de San Bernardo (405 butacas), sobra lugar para tres personas… o para los aplausos.

Los protagonistas

Partidos y alianzas en competencia:

  • CONSTRUYENDO PORVENIR
  • PARTIDO LIBERTARIO
  • VALORES REPUBLICANOS
  • HACEMOS LA COSTA PARTIDO DE LA COSTA
  • ALIANZA NUEVOS AIRES
  • ALIANZA POTENCIA
  • ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
  • ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD
  • ALIANZA FUERZA PATRIA
  • ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES
  • ALIANZA UNION Y LIBERTAD
  • COMPROMISO VECINAL LA COSTA
  • MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA
  • PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL
  • ALTERNATIVA VECINAL LA COSTA

Magnitudes para imaginar

Los 402 candidatos equivalen a:

  • 4 micros de larga distancia completos (choferes incluidos).
  • 10 colectivos de línea llenos hasta el timbre.
  • Una fila de casi una cuadra de políticos de mano tomada, con algún colado que dice “yo solo vine a mirar”.

Los cargos en juego

Cada lista completa trae:

  • 9 concejales titulares + suplentes
  • 3 consejeros escolares titulares + suplentes

En total en la elección:

CargoCantidad de candidatos
Concejales titulares137
Concejales suplentes75
Consejeros escolares titulares45
Consejeros escolares suplentes40

Juego de la silla: 402 personas peleando por 12 asientos… harían falta 390 rondas. Con música de campaña, claro.

Apellidos en serie

En política local, algunos apellidos parecen tener cláusula de reelección genética:

ApellidoVeces
GONZÁLEZ7
LÓPEZ6
GARCÍA5
RODRÍGUEZ5
MARTÍNEZ4
PÉREZ4
VÁZQUEZ4

Casos familiares:

  • Maestrello (padre e hijo en Construyendo Porvenir).
  • Wassermann (posible padre-hija en Avanzada Socialista).
  • Centurión (probables parientes en el Frente Patriota Federal).

Los nombres más repetidos

En la pasarela de nombres, la estrella es:

  • MARÍA (15 veces)
  • JUAN (8 veces)

Si gritás “¡María González!” en la plaza, tres candidatas y una señora que pasaba se van a dar vuelta.

Paridad y encabezados

Por nombres, la cosa está pareja:

  • Masculinos: ~52% (209 aprox.)
  • Femeninos: ~48% (193 aprox.)

Pero el primer puesto de la lista todavía tiene dueño:

  • 11 hombres
  • 5 mujeres

La Costa votará en septiembre con un menú electoral más variado que la carta de un restaurante de ruta: hay desde libertarios hasta socialistas, pasando por vecinalistas que prometen “cuidar el barrio” y frentes con nombres que parecen títulos de telenovelas.
Lo único seguro es que tendremos listas de dos cuerpos y de un cuerpo. Y gane quien gane el cuerpo lo ponemos nosotros.

