Este año, en el Partido de La Costa, la democracia llega con 15 listas oficiales y 402 candidatos.
Si los sentamos a todos en el Teatro Auditorio de San Bernardo (405 butacas), sobra lugar para tres personas… o para los aplausos.
Los protagonistas
Partidos y alianzas en competencia:
- CONSTRUYENDO PORVENIR
- PARTIDO LIBERTARIO
- VALORES REPUBLICANOS
- HACEMOS LA COSTA PARTIDO DE LA COSTA
- ALIANZA NUEVOS AIRES
- ALIANZA POTENCIA
- ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
- ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD
- ALIANZA FUERZA PATRIA
- ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES
- ALIANZA UNION Y LIBERTAD
- COMPROMISO VECINAL LA COSTA
- MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA
- PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL
- ALTERNATIVA VECINAL LA COSTA
Magnitudes para imaginar
Los 402 candidatos equivalen a:
- 4 micros de larga distancia completos (choferes incluidos).
- 10 colectivos de línea llenos hasta el timbre.
- Una fila de casi una cuadra de políticos de mano tomada, con algún colado que dice “yo solo vine a mirar”.
Los cargos en juego
Cada lista completa trae:
- 9 concejales titulares + suplentes
- 3 consejeros escolares titulares + suplentes
En total en la elección:
|Cargo
|Cantidad de candidatos
|Concejales titulares
|137
|Concejales suplentes
|75
|Consejeros escolares titulares
|45
|Consejeros escolares suplentes
|40
Juego de la silla: 402 personas peleando por 12 asientos… harían falta 390 rondas. Con música de campaña, claro.
Apellidos en serie
En política local, algunos apellidos parecen tener cláusula de reelección genética:
|Apellido
|Veces
|GONZÁLEZ
|7
|LÓPEZ
|6
|GARCÍA
|5
|RODRÍGUEZ
|5
|MARTÍNEZ
|4
|PÉREZ
|4
|VÁZQUEZ
|4
Casos familiares:
- Maestrello (padre e hijo en Construyendo Porvenir).
- Wassermann (posible padre-hija en Avanzada Socialista).
- Centurión (probables parientes en el Frente Patriota Federal).
Los nombres más repetidos
En la pasarela de nombres, la estrella es:
- MARÍA (15 veces)
- JUAN (8 veces)
Si gritás “¡María González!” en la plaza, tres candidatas y una señora que pasaba se van a dar vuelta.
Paridad y encabezados
Por nombres, la cosa está pareja:
- Masculinos: ~52% (209 aprox.)
- Femeninos: ~48% (193 aprox.)
Pero el primer puesto de la lista todavía tiene dueño:
- 11 hombres
- 5 mujeres
La Costa votará en septiembre con un menú electoral más variado que la carta de un restaurante de ruta: hay desde libertarios hasta socialistas, pasando por vecinalistas que prometen “cuidar el barrio” y frentes con nombres que parecen títulos de telenovelas.
Lo único seguro es que tendremos listas de dos cuerpos y de un cuerpo. Y gane quien gane el cuerpo lo ponemos nosotros.