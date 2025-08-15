Milei lanzó su campaña en La Plata con “Kirchnerismo Nunca Más” y un cruce con el juez Kreplak. Dirigentes de La Costa dijeron presente.

Anoche, en el Club Atenas de La Plata, el presidente Javier Milei lanzó oficialmente la campaña bonaerense de La Libertad Avanza, con el fuerte slogan “Kirchnerismo Nunca Más”. No faltó la participación de dirigentes del Partido de La Costa, entre ellos Roxana Cavallini – jefa política del espacio – varios concejales y candidatos, quienes acompañaron al presidente junto a militantes.

Desde Radio Noticias Web seguimos los posteos de los dirigentes locales y tomamos el de Cavallini, que publicó:

“En la Provincia de Buenos Aires hay equipo, hay equipo para multiplicar las ideas del presidente @javiermilei, hay equipo para decir Kirchnerismo Nunca más”.

Milei no trajo un speech dominguero

El mandatario desplegó todo su estilo confrontativo: calificó a Kicillof de “comunista enano”, denunció que la provincia está convertida en un “baño de sangre”, y aseguró que quienes votan al kirchnerismo viven “infectados con parásitos mentales”.

Desde el escenario, advirtió que la gente debe votar como un acto “de defensa personal”, porque – dijo – de lo contrario ganan los “ñoquis” del peronismo.

La campaña, lejos de ser un simple lanzamiento, buscó un tono visceral: “Que lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas” coreó la militancia.

El cruce con Kreplak, sin tregua

En un pasaje, Milei vinculó el caso del fentanilo contaminado con el kirchnerismo y denunció un encubrimiento: “¿Les parece casualidad que justo el juez sea el hermano del ministro de Salud bonaerense? Eso es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento…”.

El juez Ernesto Kreplak, al mando de la causa, respondió con firmeza: “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Respeto por las víctimas y las instituciones”, agregando que la investigación ha sorteado suficientes obstáculos como para que no sea politizada.

Los rugidos del León y un voto más anti que pro

En La Plata se desató lo que en el mundillo político local conocen como una ‘rosca grande’: desparpajo, eslóganes agresivos y un cruce directo con el poder judicial. En el medio, el Partido de La Costa puso fichas: Cavallini, concejales, candidatos y militantes al lado del “León”.

La consigna “Kirchnerismo Nunca Más” deja en claro que esta campaña, al menos por ahora, se construye más sobre el rechazo que sobre la propuesta.

