15 de agosto de 2025

Encuentro del ciclo de muestras temáticas “Recuerdos del Ayer” con Homenaje a Juan Galo de Lavalle

7 horas atrás 0

La Junta de Estudios Históricos de General Lavalle invitó a la comunidad a participar del segundo encuentro del ciclo de muestras temáticas “Recuerdos del Ayer”.

La actividad tendrá lugar el sábado 16 de agosto a las 16 horas en la Sala 2 del Museo Santos Vega, ubicado en la intersección de Av. Mitre y E. Gibson del distrito vecino.

En esta oportunidad se realizará la presentación y exposición titulada “Vida y trayectoria de Juan Galo de Lavalle”, una propuesta que propone conocer en profundidad la figura del militar y político que da nombre a nuestro partido, recorriendo los momentos más relevantes de su vida pública y personal.

Los detalles en Radio Noticias con Nani Quiroga, referente de la Junta de Estudios Históricos de Gral. Lavalle y docente. Dale play:

Compartir

Más historias

Ruge el León

Milei sacude La Plata: “Kirchnerismo Nunca Más” y cruce con Kreplak

6 horas atrás 0
hombre de negocios (5)

Hackean a Marcela González | Del “bajar impuestos” al “mándame una transferencia”

18 horas atrás 0
escrituras

Entrega de Escrituras en La Costa | «Al titulo de propiedad le damos mucha importancia»

20 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

Ruge el León (1)

Turismo en La Costa | Reservas bajas y apuesta al clima

6 horas atrás 0
Ruge el León

Milei sacude La Plata: “Kirchnerismo Nunca Más” y cruce con Kreplak

6 horas atrás 0
lavalle

Encuentro del ciclo de muestras temáticas “Recuerdos del Ayer” con Homenaje a Juan Galo de Lavalle

7 horas atrás 0
hombre de negocios (5)

Hackean a Marcela González | Del “bajar impuestos” al “mándame una transferencia”

18 horas atrás 0
escrituras

Entrega de Escrituras en La Costa | «Al titulo de propiedad le damos mucha importancia»

20 horas atrás 0