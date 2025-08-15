Encuentro del ciclo de muestras temáticas “Recuerdos del Ayer” con Homenaje a Juan Galo de Lavalle

La Junta de Estudios Históricos de General Lavalle invitó a la comunidad a participar del segundo encuentro del ciclo de muestras temáticas “Recuerdos del Ayer”.

La actividad tendrá lugar el sábado 16 de agosto a las 16 horas en la Sala 2 del Museo Santos Vega, ubicado en la intersección de Av. Mitre y E. Gibson del distrito vecino.

En esta oportunidad se realizará la presentación y exposición titulada “Vida y trayectoria de Juan Galo de Lavalle”, una propuesta que propone conocer en profundidad la figura del militar y político que da nombre a nuestro partido, recorriendo los momentos más relevantes de su vida pública y personal.

Los detalles en Radio Noticias con Nani Quiroga, referente de la Junta de Estudios Históricos de Gral. Lavalle y docente. Dale play:

