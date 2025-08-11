Axel desmiente a Milei y Cristina suma munición pesada

Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei y lo llamó “criptoestafador”. Cristina Kirchner también lo criticó con dureza desde su cuenta en X.

Axel Kicillof no se guardó nada. Este domingo, el gobernador bonaerense apuntó contra Javier Milei calificando su reciente defensa económica como un “récord de chantada del criptoestafador”. El cruce surgió luego de la difusión del texto presidencial “Aspectos esenciales del análisis monetario”, con el que el Presidente buscó explicar y respaldar su política económica.

Según Kicillof, el documento es apenas “un resumen mal hecho de un curso básico de teoría monetaria” y, más grave aún, omite los efectos negativos de las medidas aplicadas. “Es grave y triste que un Presidente oculte o ignore la tragedia que su política económica de endeudamiento y fuga está generando”, afirmó, advirtiendo que la aparente estabilidad de precios se sostiene con atraso cambiario, apertura comercial y represión salarial, mientras se destruye empleo y cierran comercios.

A la ofensiva del gobernador se sumó Cristina Kirchner, que utilizó su cuenta de X para cargar con dureza contra Milei tras su cadena nacional. “A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”, lanzó la expresidenta, acusándolo de mentiroso y de emitir dinero “a diestra y siniestra” pese a su discurso anti-emisión. También subrayó que sus propias cadenas nacionales nunca fueron para “quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie”.

El cruce entre el gobernador y la exmandataria con el Presidente reaviva la disputa política en pleno año electoral, en un escenario donde la confrontación entre referentes nacionales empieza a marcar el pulso de la campaña y a condicionar la agenda de los espacios opositores y oficialistas.

