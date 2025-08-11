Nunca más y anti Kirchnerismo | LLA y PRO lanzan campaña y miran a La Costa para crecer

Con la alianza LLA-PRO, Cavallini y González apuestan a una campaña breve y a nacionalizar el mensaje para ganar peso en La Costa y la Quinta.

Con la alianza sellada entre Libertad Avanza y el PRO, el espacio local ya se mueve en modo campaña. El objetivo: aprovechar una estrategia breve pero intensa, anclada en la identificación con las acciones y el discurso nacional, para traccionar votos en el terreno local.

La candidata a concejal Marcela González mantiene el eje en el voto anti-kirchnerista, con el Nunca Más como bandera y un claro “Soy Milei” como sello de campaña. La jefa del espacio en el Partido de La Costa, Roxana Cavallini, ve en el acuerdo con el PRO una oportunidad para sumar apoyos estratégicos y captar el voto útil que podría consolidar un triunfo.

El segundo lugar en la lista lo ocupa Francisco “Pachu” Junco, hombre de buen diálogo con sectores radicales y del PRO, con larga trayectoria en la zona sur del distrito. Su inclusión refuerza el perfil de apertura y articulación que busca mostrar la alianza.

En el mapa electoral, el Partido de La Costa ocupa el tercer lugar en la Quinta Sección Electoral en cantidad de votos, un peso específico que lo convierte en pieza clave para las aspiraciones del espacio. Los resultados obtenidos en 2023 dejaron a Cavallini bien posicionada y, según los más optimistas, con chances de superar en esta elección al radicalismo y al PJ.

El envión más reciente llegó con la visita del intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, que no solo dejó fotos y discursos, sino que prometió “hacer todo lo posible” para volver antes de la elección. Su agenda de medios esta semana —entrevistas en TV y radio— busca reforzar la visibilidad de la alianza.

En las filas libertarias ya sueñan con el desembarco de figuras nacionales para potenciar el cierre de campaña. La apuesta es clara: nacionalizar el mensaje, mostrar unidad con el PRO y transformar ese capital político en votos concretos en lo local.

Compartir