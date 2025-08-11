11 de agosto de 2025

Marcelo Sosa | “Defender a Mar Chiquita del ajuste”

3 horas atrás 0

Marcelo Sosa llamó a frenar el ajuste de Javier Milei y respaldó la gestión de Axel Kicillof junto a Fernanda Raverta y Jorge Paredi.

Compartir

El candidato a senador provincial por la Quinta Sección Electoral, Marcelo Sosa, explicó su decisión de acompañar a Fernanda Raverta y Jorge “Pitingo” Paredi en la defensa de la gestión de Axel Kicillof y en el rechazo al ajuste que impulsa el presidente Javier Milei, al que calificó como “un riesgo para la Provincia y un perjuicio para Mar Chiquita”.

“Con Pitingo coincidimos en algo fundamental: hay que defender la gestión de Axel y frenar el ajuste de Milei”, expresó Sosa. Sin embargo, aclaró que en el plano local mantiene “muchas diferencias con la gestión municipal” y recordó que esas diferencias lo llevaron a enfrentarse electoralmente, en dos oportunidades, tanto a Paredi como al actual intendente Walter “Wini” Wischnivetzky.

“Pero esa discusión la dejo para más adelante. El 7 de septiembre lo urgente es cuidar a nuestra gente, por eso hay que votar a Fuerza Patria”, sostuvo.

Sosa integra la lista de candidatos a senadores en cuarto lugar, encabezada por Fernanda Raverta, dirigente de La Cámpora Mar del Plata, con quien mantiene una relación política fluida y sólida.

Compartir

Más historias

hombre de negocios

Axel desmiente a Milei y Cristina suma munición pesada

4 horas atrás 0
image - 2025-08-11T085334.356

Nunca más y anti Kirchnerismo | LLA y PRO lanzan campaña y miran a La Costa para crecer

6 horas atrás 0
siguen cayendo las ventas

Mar del Plata | Caen 12,7% las ventas en julio

6 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.21.19

Marcelo Sosa | “Defender a Mar Chiquita del ajuste”

3 horas atrás 0
hombre de negocios

Axel desmiente a Milei y Cristina suma munición pesada

4 horas atrás 0
image - 2025-08-11T085334.356

Nunca más y anti Kirchnerismo | LLA y PRO lanzan campaña y miran a La Costa para crecer

6 horas atrás 0
siguen cayendo las ventas

Mar del Plata | Caen 12,7% las ventas en julio

6 horas atrás 0
odontologico

Santa Teresita | Se atendieron más de 700 personas en un mes de funcionamiento del Centro Odontológico Municipal

8 horas atrás 0