Marcelo Sosa | “Defender a Mar Chiquita del ajuste”

Marcelo Sosa llamó a frenar el ajuste de Javier Milei y respaldó la gestión de Axel Kicillof junto a Fernanda Raverta y Jorge Paredi.

El candidato a senador provincial por la Quinta Sección Electoral, Marcelo Sosa, explicó su decisión de acompañar a Fernanda Raverta y Jorge “Pitingo” Paredi en la defensa de la gestión de Axel Kicillof y en el rechazo al ajuste que impulsa el presidente Javier Milei, al que calificó como “un riesgo para la Provincia y un perjuicio para Mar Chiquita”.

“Con Pitingo coincidimos en algo fundamental: hay que defender la gestión de Axel y frenar el ajuste de Milei”, expresó Sosa. Sin embargo, aclaró que en el plano local mantiene “muchas diferencias con la gestión municipal” y recordó que esas diferencias lo llevaron a enfrentarse electoralmente, en dos oportunidades, tanto a Paredi como al actual intendente Walter “Wini” Wischnivetzky.

“Pero esa discusión la dejo para más adelante. El 7 de septiembre lo urgente es cuidar a nuestra gente, por eso hay que votar a Fuerza Patria”, sostuvo.

Sosa integra la lista de candidatos a senadores en cuarto lugar, encabezada por Fernanda Raverta, dirigente de La Cámpora Mar del Plata, con quien mantiene una relación política fluida y sólida.

Compartir