Candidatos y referentes políticos de La Costa difundieron en redes sus recorridas, reuniones e invitaciones a eventos con vecinos.

En los últimos días, diversos referentes políticos del Partido de La Costa compartieron en redes sociales sus actividades y convocatorias. Pero, arranco la campaña electoral. Te mostramos lo que postearon en sus redes algunos partidos de La Costa.

Desde Alianza Patria, la senadora Gabriela Demaría publicó una reunión en la sede del PJ de Mar del Tuyú junto a mujeres de la agrupación. «Nos encontramos para intercambiar miradas, profundizar la organización y coordinar acciones para hacer frente a este momento tan difícil que nos toca atravesar», expresó, acompañando el mensaje con la consigna #FuerzaPatria.

Por parte de Alternativa Vecinal, Jorge Mezza convocó a una caravana este sábado en Santa Teresita. En su publicación cuestionó la falta de sesiones del Concejo Deliberante. «El Concejo Deliberante lleva más de 6 meses sin sesiones. Si la oposición actual fuera real, esto no estaría pasando», afirmó.

En el espacio La Libertad Avanza, Francisco Junco compartió imágenes junto al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y la candidata Marcela González, señalando que «nuestra agenda es con la gente, nos van a ver caminando, escuchando y proponiendo».

Desde Unión y Libertad, el candidato a primer concejal Sergio Santana invitó a la inauguración de su local partidario en Mar de Ajó Norte y difundió la presentación de los integrantes de su lista.

Por Hacemos La Costa, se difundió la lista completa de candidatos y sus propuestas de campaña en redes sociales, acompañada de imágenes de encuentros con vecinos en distintas localidades. Finalmente, el candidato Juan Ojeda compartió imágenes de una caminata por San Clemente del Tuyú, en la que dialogó con comerciantes y residentes sobre inquietudes y proyectos para la zona.

En tanto, Oscar Prioletta, de Compromiso Vecinal, presentó un mensaje a los vecinos. «Entiendo que la actividad política es la principal herramienta de cambio, por sobre todo en el orden municipal», señaló el médico radicado en Mar de Ajó desde hace cuatro décadas, quien competirá como primer concejal el próximo 7 de septiembre.

Compartir