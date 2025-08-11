11 de agosto de 2025

Santa Teresita | Se atendieron más de 700 personas en un mes de funcionamiento del Centro Odontológico Municipal

8 horas atrás 0

El 7 de julio comenzó a funcionar el Centro Odontológico Municipal, ubicado en calle 39 y 5 de Santa Teresita, y al cumplirse un mes ya se han atendido más de 700 pacientes en los consultorios de odontopediatría, atención en general y especialidades. Además, ya suman 2000 prestaciones odontológicas, contando servicios y radiografías panorámicas.

El lugar cuenta con un área de odontopediatría, atención a personas con discapacidad y riesgo médico, en planta baja; mientras que en el primer piso funcionan los consultorios generales y un sector de especialidades para tratamientos de conducto y cirugías de mediana y alta complejidad.

El Centro Odontológico Municipal funciona de lunes a viernes, de 8.00 a 16.00, con atención por turnos telefónicos y presenciales, y atención inmediata en casos de urgencia. Para turnos en general hay que comunicarse de 13.00 a 16.00 al 02246 – 435278 / 435252; en tanto que podrán comunicarse y pedir turnos exclusivos para PAMI al 02246 – 435260.

