10 de agosto de 2025

Embellecimiento | Fomento de Mar de Ajó Norte realizará una jornada de trabajo vecinal

2 horas atrás 0

La Sociedad de Fomento de Mar de Ajó Norte está organizando una jornada de trabajo comunitario para pintar y mejorar la institución, pero la fecha original ha sido pospuesta.

Debido a las condiciones climáticas y a que el salón de la Sociedad de Fomento está alquilado para este fin de semana, la jornada principal de pintura exterior y del salón grande se ha pospuesto para el próximo viernes 15 de agosto, a partir de las 9 de la mañana.

A pesar de este cambio, se están realizando algunos trabajos de mantenimiento y mejoras en el interior del edificio.

La institución invita a los vecinos a unirse a esta jornada de trabajo vecinal para colaborar y compartir un momento de comunidad mientras se renueva el espacio. Este tipo de iniciativas son importantes para el sostenimiento de la Sociedad de Fomento, ya que el alquiler de sus instalaciones es una de las principales formas de financiar sus actividades.

Los detalles en el video:

Compartir

Más historias

#25

Cada uno con lo que puede, así arrancaron los políticos la campaña en La Costa

3 minutos atrás 0
niñez

Festejos por el Mes de la Niñez en San Clemente

14 horas atrás 0
image - 2025-08-09T093748.661

Vecinos opinan: descontento con la política tradicional

23 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

#25

Cada uno con lo que puede, así arrancaron los políticos la campaña en La Costa

3 minutos atrás 0
fomento norte

Embellecimiento | Fomento de Mar de Ajó Norte realizará una jornada de trabajo vecinal

2 horas atrás 0
niñez

Festejos por el Mes de la Niñez en San Clemente

14 horas atrás 0
image - 2025-08-09T093748.661

Vecinos opinan: descontento con la política tradicional

23 horas atrás 0
image - 2025-08-09T085318.487

Milei tras derrotas en Diputados: medidas y advertencia en cadena nacional

24 horas atrás 0