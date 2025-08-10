La Sociedad de Fomento de Mar de Ajó Norte está organizando una jornada de trabajo comunitario para pintar y mejorar la institución, pero la fecha original ha sido pospuesta.

Debido a las condiciones climáticas y a que el salón de la Sociedad de Fomento está alquilado para este fin de semana, la jornada principal de pintura exterior y del salón grande se ha pospuesto para el próximo viernes 15 de agosto, a partir de las 9 de la mañana.

A pesar de este cambio, se están realizando algunos trabajos de mantenimiento y mejoras en el interior del edificio.

La institución invita a los vecinos a unirse a esta jornada de trabajo vecinal para colaborar y compartir un momento de comunidad mientras se renueva el espacio. Este tipo de iniciativas son importantes para el sostenimiento de la Sociedad de Fomento, ya que el alquiler de sus instalaciones es una de las principales formas de financiar sus actividades.

