Festejos por el Mes de la Niñez en San Clemente

En el marco del Mes de la Niñez, la Municipalidad de La Costa ha organizado una serie de festejos gratuitos que recorrerán 12 localidades del Partido.

En San Clemente del Tuyú, el festejo tendrá lugar este sábado 9 de agosto en el Polideportivo Municipal, ubicado en Calle 27 y Av. Naval.

Las actividades, pensadas para el disfrute de toda la familia, incluirán:

Juegos de kermesse con premios.

Shows en vivo de artistas locales y espectáculos infantiles.

Personajes animados.

Estructura aérea con acrobacias.

Inflables para todas las edades.

