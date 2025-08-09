9 de agosto de 2025

Vecinos opinan: descontento con la política tradicional

19 segundos atrás 0

En Mar de Ajó, vecinos expresaron cansancio con la política tradicional y abrirían la puerta a partidos vecinalistas o más cercanos al ciudadano.

En la última emisión del programa “La Calle Opina” de TVC5, se consultó a vecinos y vecinas en la zona céntrica de Mar de Ajó sobre su percepción hacia la política y los partidos. Las respuestas recogidas reflejaron un marcado cansancio con la dirigencia tradicional y una disposición a considerar alternativas más cercanas, como partidos vecinalistas o agrupaciones pequeñas.

“No sé a quién voy a votar”, expresó uno de los entrevistados, mientras otro señaló: “No queremos dirigentes ricos y pueblo pobre”. También hubo referencias al temor frente a los grandes poderes y a la necesidad de transparencia: “Hay mucha gente de bien que quiere laburar y no puede ser que la ayuda no llegue a quien tiene que ayudar”.

Descontento y desigualdad

Si bien algunas personas valoraron el descenso reciente de la inflación, la mayoría apuntó a la persistencia de la desigualdad y la falta de oportunidades para mejorar su calidad de vida. “No se puede ahorrar ni acceder a bienes y servicios básicos”, comentaron, remarcando que las mejoras macroeconómicas no siempre se sienten en el día a día.

Entre las frases más repetidas se escucharon:

  • “Los buenos somos más”.
  • “Hay partidos que quedaron caducos, muchas cosas quedaron antiguas”.
  • “¿Cómo no le vamos a dar la oportunidad a gente como nosotros?”.

Apertura a nuevas fuerzas

De manera general, la consulta evidenció que muchos le darían una cuota de confianza a partidos o candidatos que demuestren cercanía, empatía y compromiso con las problemáticas locales. Sin embargo, persiste la duda sobre si estas fuerzas lograrían sostenerse y enfrentar las mismas presiones que los partidos grandes.

