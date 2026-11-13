Así fue el fin de semana largo en Villa Gesell
En diálogo con Radio Noticias, el secretario de Turismo de Villa Gesell, Emiliano Felice, analizó el balance del reciente fin de semana largo y destacó que, si bien hubo un nivel de arribos sorpresivo y espontáneo impulsado por el buen clima y tarifas muy bajas, esto responde a la profunda preocupación del sector prestador.
Felice advirtió que la modalidad de reservas de última hora —sumada al encarecimiento de costos y la pérdida de poder adquisitivo donde los turistas llegan incluso a solicitar prórrogas para abonar las señas— anticipa un panorama estival impredecible y desafiante para la rentabilidad de la actividad turística en la región.
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