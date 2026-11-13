13 de noviembre de 2026

Así fue el fin de semana largo en Villa Gesell

30 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el secretario de Turismo de Villa Gesell, Emiliano Felice, analizó el balance del reciente fin de semana largo y destacó que, si bien hubo un nivel de arribos sorpresivo y espontáneo impulsado por el buen clima y tarifas muy bajas, esto responde a la profunda preocupación del sector prestador.

Felice advirtió que la modalidad de reservas de última hora —sumada al encarecimiento de costos y la pérdida de poder adquisitivo donde los turistas llegan incluso a solicitar prórrogas para abonar las señas— anticipa un panorama estival impredecible y desafiante para la rentabilidad de la actividad turística en la región.

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