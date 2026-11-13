Marcos García reconoció su vínculo con SUGARA y su intervención en una causa judicial. Cuestionó a medios, dirigentes y la oposición local.

Marcos “Cotoco” García difundió un descargo público tras las publicaciones que lo vincularon con la defensa de uno de los implicados en una causa por abuso sexual relacionada con un integrante de SUGARA. Reconoció que es abogado del sindicato y que intervino durante una semana en la defensa de uno de los involucrados. Interpretó las críticas como un ataque personal y político en medio de su proyección electoral hacia 2027.

El dirigente de A Toda Costa, Marcos García, salió a responder públicamente a las acusaciones que surgieron a partir de su intervención profesional en una causa judicial vinculada con un integrante del Sindicato de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA).

En su descargo, García confirmó que es abogado del sindicato y reconoció que durante una semana estuvo a cargo de la defensa de uno de los implicados en el expediente. Sin embargo, sostuvo que posteriormente dejó de participar en esa causa.

El dirigente cuestionó la difusión de la información y consideró que las publicaciones forman parte de un intento de desprestigiarlo. Según expresó, algunos medios de comunicación estarían actuando como socios del Municipio y del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

También vinculó las críticas con su actividad política y territorial. Sostuvo que su presencia en las calles del Partido de La Costa genera molestias en determinados sectores y que las publicaciones deben interpretarse dentro de ese contexto.

Críticas a los De Jesús, los López y la oposición

El descargo no se limitó a la cuestión judicial. García amplió sus cuestionamientos hacia distintos sectores de la política local y apuntó contra los De Jesús, los López y, particularmente, contra la oposición en el Concejo Deliberante.

En ese sentido, cuestionó el funcionamiento del cuerpo legislativo y planteó una contradicción política: pese a que la oposición cuenta con mayoría, el oficialismo, aun siendo minoría, consigue avanzar con sus objetivos.

También reconoció haber mantenido reuniones, en un contexto de actividad política y construcción de relaciones con distintos sectores.

Una respuesta con proyección hacia 2027

La intervención pública de García tiene una lectura que excede la controversia por su actuación como abogado. Su descargo aparece en un escenario de creciente movimiento político de cara a las elecciones municipales de 2027, donde su nombre se proyecta como una posible alternativa para disputar la intendencia.

La estrategia de su respuesta fue trasladar el eje de la discusión: de las publicaciones sobre su participación profesional en una causa judicial hacia lo que considera una operación de desprestigio vinculada con sus aspiraciones políticas.

Sin embargo, hay un dato que permanece en el centro de la controversia: el propio García confirmó que es abogado de SUGARA y que intervino inicialmente en la defensa de uno de los involucrados. Su explicación sobre el tiempo que participó en el expediente y las razones de su desvinculación forman parte de su descargo.

La discusión deja planteados dos planos diferentes: el ejercicio profesional de un abogado y las responsabilidades políticas que pueden surgir de sus posicionamientos públicos. La defensa jurídica de una persona acusada no implica, por sí misma, respaldar el delito que se le atribuye.

Por ahora, García eligió responder y colocar la controversia dentro de la disputa política local. El episodio suma un nuevo capítulo a los movimientos que comienzan a configurar el escenario electoral del Partido de La Costa rumbo a 2027.

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